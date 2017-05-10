Фото barnaul.org
В Барнауле начался ремонт фасадов домов. Управляющие организации ООО "Город" и "Первая" приступили к работам в границах Железнодорожного района. Рабочие удалили поврежденные элементы, побелили и покрасили фасады домов по проспектам Ленина, 75, 85 и Строителей, 15.
Уже во второй половине мая управляющая компания "Уют и согласие" будет ремонтировать фасад дома по пр-кту Ленина, 81.
Как ранее писал портал Amic.ru, очевидцы сообщали в социальных сетях о том, что с фасада общежития на улице Мерзликина осыпается штукатурка. Также горожане сообщали о разрушении фасадов на проспекте Ленина, 63 и 67.
Комментарии
Этот ремонт до осени пожалуй хватит