Металлические шкафы в последнее время приобрели достаточно большую популярность. Их используют для хранения вещей, изделий и товаров на промышленных предприятиях, автосервисах, государственных и бюджетных учреждениях. Металлические шкафы и локеры просто незаменимы в офисах и магазинах, супермаркетах, спортивных центрах, бассейнах. Относительно невысокая стоимость вкупе с достаточно высокими эксплуатационными характеристиками и послужили причиной огромной популярности данного типа продукции.
Импорт и экспорт
Отличительной особенностью отечественного рынка металлической мебели является то, что экспорт превышает импорт на порядок: в Россию ввозится в десять раз больше шкафов, чем вывозится. Если говорить о конкретных числах, то, по предварительным оценкам, уровень экспорта составляет около 1,23 миллиарда рублей, в то же самое время, как импорт не дотягивает и до 1,3 миллиона рублей. Указанные числа справедливы для 2016 года, однако наивно полагать, что в 2017 году что-то принципиально изменится.
Производители и их имена
Крупнейшими заводами по производству металлических шкафов являются ООО "МЕТКОР", ООО "Металл Завод", ООО "ПРОМЕТ", ООО "ДИКОМ", суммарная доля которых составляет около 40-50%. Примечательно, что большую долю рынка занимают компании, которые не существуют юридически: это так называемые гаражные производства, кустарные заводы. Они позволяют изготавливать небольшие партии товаров по привлекательной цене. Однако к недостаткам стоит отнести невозможность изготовления крупных партий, а также отсутствие какого бы то ни было постоянства качества.
Шкафы для алкоголя
Притом под металлическими шкафами стоит понимать не только бытовые шкафы, но и шкафы из толстого металла, обладающие устойчивостью к вандализму. Речь идет как об изделиях наружного применения (банкоматы, терминалы оплаты), так и о внутренних приборах. К примерам стоит отнести защищенные ящики и шкафы для изделий премиального класса. Например, в специальных металлических стеллажах располагаются ювелирные изделия, дорогие шотландские виски и элитные марки коньяка, коллекционные монеты и марки.
Спрос и интересы потребителей
Как показывают маркетинговые исследования, 7 из 10 потребителей в первую очередь смотрят на цену. К важным факторам стоит отнести также качество продукции (хотя этот фактор занимает второе, а не первое место) и качество обслуживания. Чуть меньше внимания уделяется территориальному расположению продавца, дизайну изделий и репутации компании. К малозначимым факторам относят рекламу (4,23% респондентов указали ее в качестве критерия выбора), личное впечатление (2,82%), а также "сарафанное радио" (всего 2,82% респондентов).
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