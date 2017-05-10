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20 видов вин, произведенных на молдавском заводе "Крикова", разрешили продавать в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Это решение было принято после завершения проверки документации и лабораторных исследований образцов предприятия. Положительные заключения получили 20 видов винодельческой продукции. Как и прежде, поставки будут осуществляться в режиме одного окна.
Напомним, четыре года назад Россия запретила ввоз вин из Молдавии. Это произошло из-за того, что специалисты нашли в винах этой страны опасные вещества. Позже компании, сумевшие доказать качество своей продукции, возобновили экспорт.
Комментарии
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"Цена вопроса - постоять рядом с Вождём на параде Победы."
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ну хоть кто-то... гости больше не приезжают, придворные осто... тьфу опостылили, только с господом одним напрямую общаться скоро останется