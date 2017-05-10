Фото: dalmatovo.tv
Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект "О статусе многодетных семей". Об этом пишет "Российская газета".
Как сообщается, авторы проекта считают, что в России нужно ввести налог на малодетность. Также в документе расписывается ряд мер в поддержку многодетных семей. Например, предлагается приравнять воспитание детей к трудовому стажу. Таким образом, многодетные матери перестанут считаться безработными. Также авторы проекта считают, что в России нужно усилить государственную поддержку семей, в которых больше трех детей.
В документе предлагают семьям, в которых три или четыре ребенка, выплачивать 25 тысяч рублей, с пятью детьми — 45 тысяч рублей, семьям с 8-10 детьми предлагают выплачивать 100 тысяч рублей.
Комментарии
За копейку задавятся чинуши...
А эти деньги будут брать с бездетных и у кого один два ребенка...
Вот не пойму, что за преференции многодетным, знаю одно семейство...там аж 16 нарожала, нифига не делала всю жизнь...только рожала, он прапором в части....., зато им и квартиры 4х комнатные спаренные и газель и земельный участок и места бюджетные в вузах и елки кремлевские и еще много много чего.....вот с какого перепуга еще и стаж ей засщитывать, если государство эту ораву тянуло.
Здорово, но только почему одним многодетным стаж засчитают, а как же обычные - за одного-двух что - никак?
10.05.2017 16:25
- гость -
Вот не пойму, что за преференции многодетным,
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потому-что стране нужны ресурсы, в том числе и людские. А если ты стране ресурсов не даешь, на кой на тебя ресурсы тратить ?
"потому-что стране нужны ресурсы, в том числе и людские. А если ты стране ресурсов не даешь, на кой на тебя ресурсы тратить ?"
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а страна как эти ресурсы использует? эффективно? самые лучшие ресурсы после учёбы уезжают на работу за рубеж, потому что страна нормальной работы предложить не может.
не человек должен быть ресурсом для страны, а страна должна быть для человека, для его развития и самореализации, через которые страна будет развиваться