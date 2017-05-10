Поисковики нашли останки двух солдат из Алтайского края, погибших во время Великой Отечественной войны. Раскопки проходили в Смоленской области. Теперь стоит вопрос о захоронении уроженцев Алтайского края. Если родных найти не удастся, то останки захоронят там, где нашли бойцов.
Известно, что первого солдата звали Петр Титов (1913 года рождения). Отчество, предположительно, Порфирьевич. Красноармеец был призван из Сорокинского района, деревни Кокуй. Он погиб под Ельней.
На его смертном медальоне была указана информация, что о смерти солдата следует сообщить Титовой Анне Васильевне. Тогда она проживала в Барнауле по адресу: Кирсарай, улица Паровозная, 62.
Второго солдата также подняли в Смоленской области, в Гагаринском районе. Антон Емельянович Минаков, 1902 года рождения, уроженец села Чернопятово Павловского района. Однако в момент призыва он проживал в том же самом барнаульском посёлке Кирсарай. Это территория современного микрорайона Осипенко.
Родственников этого солдата тоже просят позвонить по телефону 38-43-91.
Комментарии