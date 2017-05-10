Фото: barnaul.org
Большой фестиваль светошариков пройдет в барнаульском парке "Эдельвейс" 12 и 13 мая, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Мероприятие начнется в 21.00. Принять участие в фестивале сможет любой желающий. В вечернее небо Барнаула поднимется множество светящихся шаров.
Всероссийский фестиваль красок пройдет в этом же месте 13 и 14 мая. Начало мероприятия назначено на 14.00. Участники будут бросать друг в друга натуральную краску, которая совершенно безопасна и легко отстирывается. Организаторы утверждают, что Всероссийский фестиваль красок – это уникальный формат городского отдыха для школьников, студентов, целых семей и даже пенсионеров.
Вход на мероприятия свободный и без возрастных ограничений.
Комментарии