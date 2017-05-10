Секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель АКЗС Александр Романенко после концерта 9 мая в центре Барнаула вручил детским творческим коллективам сертификаты на новые костюмы. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Подарочные сертификаты на пошив концертных костюмов получили коллективы театров танца "Кубарики", "Иван да Марья", "Фиеста", "Имени Р. Фибер" и "Сюрприз", ансамбли народного танца "Калинка" и "Сибирь" и ансамбль современного и джазового танца "Ассорти".
Александр Романенко поблагодарил маленьких артистов за участие в проведении праздника 9 мая для горожан, пожелал им и их родителям счастья, добра и мирного неба над головой. В этот день в центре Барнаула прошел праздничный концерт детских творческих коллективов "Спасибо за мир на Земле!".
Напомним, в 2017 году "Единая Россия" запустила сразу два партийных проекта: "Театры малых городов" и "Местный дом культуры". Проекты направлены на модернизацию учреждений культуры в регионах и поддержку творческих коллективов.
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