В рамках форума АТР пройдет гастрономический фестиваль "Национальная кухня — территория дружбы, творчества и сотрудничества". В нем примут участие студенты колледжей сферы услуг Алтайского края, Москвы, регионов Сибирского федерального округа, а также команды из других государств.
Фестиваль пройдет в двух номинациях: "Сладкая национальная выпечка" и "Сервировка праздничного национального стола".
В рамках любительской секции иностранные студенты некулинарных специальностей представят работы в национальной одежде. Кроме того, для участников гастрономического фестиваля пройдут мастер-классы от шеф-поваров столичных и алтайских ресторанов.
После завершения работы жюри все участники приготовят "Стол дружбы" для угощения гостей.
Для участия в гастрономическом фестивале необходимо до 26 мая отправить заявку на адрес электронной почты festivalaltai@bk.ru. Помимо заявки, письмо должно содержать информацию о колледже-участнике и его логотип в векторном формате. Подробную информацию можно узнать по телефону: (3852) 55-94-63.
Напомним, с 4 по 10 июня на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье" в Смоленском районе Алтайского края пройдет Международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки Роста". Планируется, что в работах площадок примут участие более полутора тысяч человек из двух десятков стран мира и различных регионов России.
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