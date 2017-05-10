Фото: Amic.ru
Создатели популярного сообщества автомобилистов в интернете Barnaul 22 впервые организовали независимую экспертизу бензина на барнаульских автозаправках. Днем в среду, 10 мая, вместе с краевыми журналистами инициаторы проверки побывали на нескольких популярных заправках краевой столицы, где взяли пробы топлива для последующей передачи в специальный центр.
Как рассказал создатель сообщества Barnaul 22 Алексей Куреленок, в Барнауле впервые проводят такой эксперимент. По его словам, автозаправки о проверках предупреждают заранее, поэтому там могут к ним подготовиться. Однако несколько недель назад в интернет-сообществе была создана тема для обсуждения, где жители краевой столицы могли жаловаться на АЗС и указывать их конкретный адрес. В итоге было принято решение провести контрольную закупку трех видов бензина на заправках, на которые чаще всего жаловались читатели сообщества.
Кроме того, автомобилисты договорились с одной из лабораторий провести бесплатную независимую экспертизу бензина. Для проб на каждой автозаправке было взято по два литра АИ-92, АИ-95, а также дизельного топлива.
"Сегодня мы, как Елена Летучая, проводим контрольную закупку. Лаборатория предоставила нам для забора образцов специализированную стеклянную тару. Каждый образец мы пломбируем, составляем акт в присутствии СМИ и зашифровываем его название, чтобы лаборатория не знала, откуда бензин. Эксперты установят, насколько предоставленное топливо соответствует требованиям ГОСТа", — рассказал журналистам во время независимой экспертизы Алексей Куреленок.
Ожидается, что результаты исследования будут известны в течение недели. Они будут опубликованы на странице сообщества Barnaul 22. В планах автолюбителей составить карту АЗС Барнаула и Алтайского края, на которой любой желающий сможет указывать хорошие или плохие заправки.
Всего автолюбители планируют взять пробы на пяти-семи АЗС. На двух в присутствии журналистов сотрудники крупных сетей сами пошли навстречу автолюбителям и помогли взять пробы в специальную литровую колбу. Однако на одной из заправок продавец, которая, как оказалось, является подписчицей Barnaul 22, после звонка своего руководителя отказалась заливать бензин в стеклянную тару. Женщина взяла деньги за 2 литра бензина, но после появления камер и журналистов вернула деньги и, сославшись на внутренние правила АЗС, отказалась предоставлять бензин на экспертизу. Amic.ru совместно с сообществом Barnaul 22 обязательно на следующей неделе опубликует результаты независимой проверки.
Комментарии
хорошая тема. ждём результатов
Женщина взяла деньги за 2 литра бензина, но после появления камер и журналистов вернула деньги и, сославшись на внутренние правила АЗС, отказалась предоставлять бензин на экспертизу
Список этих АЗС в студию!