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Сотрудники правоохранительных органов Заринска задержали местного жителя, которого подозревают в совершении разбойного нападения. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, ЧП произошло днем 9 мая возле многоэтажки, расположенной на улице Союза Республик. К 20-летнему парню подошел неизвестный, который, угрожая ножом, похитил у него сотовый телефон и сумку с документами. После этого грабитель сбежал.
Молодой человек написал заявление в полицию. Несколько позже стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Все похищенное правоохранители изъяли у злоумышленника при его задержании. Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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