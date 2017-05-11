Фото: "Династия Деволопмент"
Современный 16-этажный жилищный комплекс повышенной комфортности "Олимпийский" в Барнауле, расположенный в квартале "2008", будет достроен в третьем квартале 2018 года. 27 апреля для ведущих риелторов города и специалистов на рынке недвижимости прошла специальная презентация жилищного комплекса. Его инвестором выступает компания "Династия Девелопмент", а застройщиком является АО "Барнаулкапстрой", имеющее безупречную деловую репутацию на строительном рынке Алтайского края.
В свое время инициатором проекта была компания "Стройгаз", которая в 2014 году начала строительство объекта. Однако на фоне сложной финансовой ситуации в 2016 году строительство было заморожено, а курировать проект взялась компания "Династия Девелопмент". В ее функции, прежде всего, входит контроль за проектированием, формирование технического задания для застройщика и генерального подрядчика.
16-этажный монолитно-кирпичный дом с четырьмя подъездами расположен в бурно развивающемся районе Барнаула по адресу Павловский тракт, 291, в квартале "2008". Главными причинами купить квартиру в ЖК являются доступная цена, качество жилья и хорошая транспортная доступность. ЖК "Олимпийский" находится рядом с крупнейшими торговыми центрами города – "Лента", "Магнит", "Аксиома", "Арена" и "Леруа Мерлен". Рядом с домом расположен детский сад, а в 2018 году в этом районе города свои двери откроет современная школа, рассчитанная на 1100 человек.
Общая площадь ЖК "Олимпийский" – около 19 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместится продуктовый магазин, а на втором – современный фитнес-центр площадью 1200 квадратных метров. Также будет организована парковочная зона внутри двора. Во дворах будут построены современные детские площадки, а также установлена система видеонаблюдения. Ночное освещение дома даст ощущение комфорта и престижности жилищного комплекса.
В ходе презентации директор "Династии Девелопмент" Марина Гредникова отметила, что компания своей главной задачей ставит создание атмосферы уюта, надежности и комфорта в будущей квартире.
"ЖК "Олимпийский" — наша стартовая площадка. Хотелось бы отметить, что наш дом будет являться ключевым в данном квартале. Важно отметить, что при приобретении квартиры вам дается бесплатный подарочный сертификат на мебель. Номинал карты будет зависеть от количества комнат в вашей квартире", — сказала она.
На сегодняшний день возводится первый этаж будущего комплекса. В жилом комплексе 374 квартиры: студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с комфортными планировками и большими балконами. Так, однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра будет стоить 1 миллион 256 тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры площадью 68,7 квадратных метра — 2,3 миллиона. Также в доме будут трехкомнатные квартиры 71 и 90 квадратных метров стоимостью около трех миллионов рублей.
В квартирах будут установлены пятикамерные пластиковые окна, качественная металлическая дверь, современные биметаллические радиаторы с термодатчиками, электромонтажные работы с установкой розеток и выключателей, а также стяжка пола с шумопоглощающей подложкой.
Генеральный директор АО "Барнаулкапстрой" Дмитрий Каркошкин в ходе презентации отметил, что ЖК "Олимпийский" — один из ключевых проектов компании, который расположен в удобном месте города.
"Квартал "2008" является одним из главных для "Барнаулкапстроя". В 2018 году запланировано завершение его строительства. На сегодня с нашими партнерами уже построена вся инженерная, транспортная инфраструктура. Проект, как мы считаем, уже удался. Последний, завершающий аккорд — строительство двух домов на Павловском тракте. Пришли люди, которые за две-три недели убедили нас в том, что "Династия Девелопмент" можно доверить. Подкупил их подход – во главу угла они поставили не прибыль, а качество дома. Они предложили рынку то, чего раньше никогда не было", — заявил Дмитрий Каркошкин.
Генеральный директор ООО "Группа компаний Сибирь Контакт" Юрий Фриц добавил, что у них не было сомнений в осуществлении комплектации строительными материалами данного дома.
"Серия, которая выбрана, нова для Барнаула. У нее есть неоспоримые преимущества, которые выделяют по отношению к существующим строительным системам города. Прежде всего, заводское качество: меньшая металлоемкость на квадратный метр, свободные планировки, высокая скорость возведения и надежность. Мы гарантируем качество, чтобы обладатели квартир были счастливы", — добавил Юрий Фриц.
Присутствовавшие на презентации проекта специалисты на рынке недвижимости отметили, что у него есть все шансы стать одной из жемчужин Индустриального района Барнаула. Так, специалист по недвижимости Евгения Мальцева отметила качество дома, а также его месторасположение.
"Прежде всего, это качественный дом, сделанный из кирпича. Это немаловажно. Дом расположен в очень удобном месте, недалеко от Павловского тракта. Рядом находятся торговые центры, детские сады. Кроме того, цена очень доступная на квартиры в этом доме. Думаю, есть все шансы на то, что ЖК "Олимпийский" будет пользоваться популярностью у клиентов", — сказала Евгения Мальцева.
Познакомиться с проектной декларацией и узнать более подробную информацию о нем можно на сайте или по телефону 58-55-58