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Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина раскритиковала предложение Института демографии, миграции и регионального развития о введении налога на малодетность. Об этом пишет РИА Новости.
Мизулина назвала такое предложение провокацией, "ошибочной и вредной инициативой".
"Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными", — сказала она.
По мнению Мизулиной, правительство должно сделать акцент на поддержке, а не на дискриминации определенных категорий граждан.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , проект о поддержке многодетных семей был направлен президенту России Владимиру Путину. Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение многодетными семьями земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.
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