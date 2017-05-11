Ближе к завершению турнира "Футбольная битва", который проходит в СК "Темп", становится понятно, чьи команды выходят в фавориты, но интрига победителя все же сохраняется. Волнение переполняет игроков, ведь для кого-то этот чемпионат может стать трамплином в профессиональный футбол.
Выдающийся форвард ФК "Динамо – Барнаул" Анатолий Анатольевич Панченко посетил один из предпоследних туров "Футбольной битвы". Знаменитый в крае футболист пришел посмотреть на игру молодых футболистов, возможно, для дальнейшего привлечения их в команду мастеров. Его интервью можно посмотреть на канале спортивного клуба "Темп".
На фото: передача капитанской повязки в команде Шустерова
В День Победы команды Рехтина, Жилкина и Демченко смогли одолеть своих противников. Трибуны с каждым разом все активнее болеют за любимые команды и игроков. Барабаны стучат, стадион сокрушается от звука футбольных дудок, а "Темп" уже успел обзавестись своими собственными кричалками.
На фото: болельщицы СК "Темп"
В перерывах между матчами всех присутствующих ждала вкуснейшая каша полевой кухни, чай с чабрецом и, конечно, песни о победе. Мальчики и мужчины особенно радовались обилию мотоциклов от команды райдеров S.S.R CREW, которые поразили зрителей опасной ездой в своем мотошоу. В завершение мероприятия всех ждало выступление девочек из школы FDS. Праздник выдался душевным, как и положено в этот день.
На фото: День победы в СК "Темп"
Чемпионат "Футбольная битва" близится к своему завершению, и уже 13 мая состоятся финальные игры. Последний тур откроет концерт всем известного исполнителя в городе Барнауле Александра Волокитина & Gleb Pikalov, с ними выступят "Куба" / Q.BIZ.JUNKA, а также традиционное танцевальное шоу от школы танцев FSD. Самым волнительным моментом дня станет награждение победителей битвы. Примечательно, что призы получат не только спортсмены, но и самые активные болельщики и болельщицы. Условия участия в конкурсах от партнеров СК "Темп" можно посмотреть в социальных сетях клуба.
На фото: игроки команды Рехтина
Если у вас нет возможности посетить турнир лично, то вы сможете пойти в один из спортивных баров, где будет проходить онлайн-трансляция второго матча заключительного тура "Футбольной битвы":
- Бар "Ганс", ул. Партизанская, 92
- Бар Mortar vape, ул. Партизанская, 83
- Бар "Джем", пр. Ленина, 71
По итогам пятого и шестого туров были выявлены лучшие тренеры:
- Карингин С.В. (v тур)
- Демченко В.Ф. (VI тур)
|Демченко В.Ф
|Карингин С.В
Лучшие игроки пятого тура:
- Панов Александр (команда Путинцева)
- Ужгин Матвей (команда Демченко)
- Горовец Владислав (команда Путинцева)
Лучшие игроки шестого тура:
- Задонских Сергей (команда Жилкина)
- Трубин Антон (команда Жилкина)
- Максимов Михаил (команда Демченко)
Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9
Телефон: 506-140
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