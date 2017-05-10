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Во время строительных работ в Москве на Пречистенке нашли клад времен Ивана Грозного. В шахматной фигуре слона были спрятаны десять серебряных монет, сообщает сайт столичной мэрии.
Рабочие обнаружили ценную находку в то время, когда меняли газовые коммуникации. Сама шахматная фигура была выточена из кости. В мэрии подчеркивают, что серебряные монеты выполнены ручной чеканкой. Общая сумма — пять копеек.
Специалисты полагают, что находка датирована XVI веком. Известно также, что одна из монет была отчеканена на монетном дворе в Твери, а остальные девять — в Москве.
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