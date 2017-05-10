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Пресс-секретарь ЛДПР подтвердила смерть депутата Госдумы от ЛДПР Василия Тарасюка, сообщает газета "Известия".
По словам представителя партии, пока неизвестны причины и обстоятельства смерти 68-летнего депутата. Однако ранее СМИ писали, что Тарасюк погиб в Израиле, купаясь в Мертвом море.
Отметим, Василий Тарасюк занимал должность первого зампреда комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Он был соавтором 60 законопроектов.
Комментарии
Погиб на боевом посту , купая сапоги в Мёртвом море ? А вот в Крыму бы просто захлебнулся ! За такую гибель надо орден давать посмертно. За мужество.
а в школе говорили, что утонуть в мертвом море невозможно
для наших депутатов ничего невозможного нет.
наверное в ожидании победы Макрона пил шампанское в Мертвом море, не выдержал так сказать радости победы...