Все, чем интересовались сегодня люди в социальных сетях, смотрите и читайте в обзоре Amic.ru.
Второй день люди по всему миру активно делятся фотографиями, посвященными Дню Победы. Здесь и снимки "Бессмертного полка", фотографии воевавших дедов, а также праздничные салюты.
В 41 году моему деду 14 лет. Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушёл в партизанский отряд, и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все "военные истории" из него приходилось буквально вытаскивать — молчал, как партизан 😏. #бессмертныйполк. My grandfather Sergey was 14 in 1941. When the War started, his father was lost in action during first months and Sergey joined a guerilla squad. Only one year after he had been evacuated to Barnaul. He never told me much about those years — those were his toughest times
"Евровидение-2017" — еще одна тема, которую россияне активно обсуждают сегодня. Зрители делятся своими наблюдениями, высказываются по поводу финалистов и участников конкурса. Есть о ком говорить. В этом году вновь не обошлось без эпатажных личностей. Например, Славко Колезич из Черногории.
"Впервые за долгое время Россия не участвует в "Евровидении". Может, это и хорошо. Иногда лучше посмотреть на ситуацию со стороны. Что могу сказать по итогам первого полуфинала? Скучно. Из 18 участников ни один не заинтересовал, ни одна песня не зацепила. Какое-то поразительное засилье лирических баллад. В этом году как никогда заметно, что конкурс топчется на месте и не развивается. Не обошлось, конечно, и без фриков — Черногорию представляет Славко Калезич с феноменальной косой, а Латвию — техно-дива Триана Парк", — пишет у себя на страничке во "ВКонтакте" Сергей Прудников.
А Алексей Жданов из Санкт-Петербурга продолжает болеть за Россию, несмотря на то, что наша страна не участвует.
Несмотря на то, что фильм "Меч короля Артура" выходит завтра, зрители уже сейчас с нетерпением ожидают его, а счастливчики, попавшие на предпросмотр, делятся антуражными фото.
Комментарии