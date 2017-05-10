В преддверии Дня Победы в селе Паутово Петропавловского района прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана Великой Отечественной войны Василия Шалимова. Соревнования выиграла команда “Гвардия” из села Петропавловское, “серебро” у хозяев турнира — школьников из Паутово. Третье место завоевала команда Николаевки. Всего в соревнованиях приняли участие семь команд, порядка 70 юных спортсменов, в том числе из соседних районов — Быстроистокского и Усть-Калманского. Лучшим игроком турнира признали Владислава Сухачева из команды “Гвардия”. Победители и призеры получили кубки, медали и вымпелы. Всем командам подарили наборы алтайских продуктов.
Как уже сообщало ИА "Амител" , турнир памяти Василия Шалимова проходит в районе уже в третий раз. В этом году впервые завоевать призы соревнований смогли не только спортсмены, но и болельщики. Для них провели конкурсы кричалок, пенальти и жонглирования мячом. В них приняли участие и мальчики, и девочки.
Турнир проводят родственники Василия Шалимова, чтобы почтить память фронтовика и всех ветеранов Великой Отечественной войны. Во время митинга, который прошел перед соревнованиями, выяснилось, что практически у каждого участника турнира были воевавшие родственники: прадедушки и прабабушки. В их честь спортсменам и гостям турнира раздали георгиевские ленточки, которые ребята с радостью прикрепили к одежде. Перед пришедшими выступили правнучка Василия Шалимова Ева Демина и учащиеся паутовской школы с песнями о войне. Всех желающих накормили приготовленной в полевых условиях солдатской кашей.
Турнир прошёл при поддержке управления по спорту и молодежной политике Алтайского края, “АКХ Ануйское”, а также заместителя председателя АКЗС Андрея Осипова.
Справка: Василия Семеновича Шалимова призвали в Красную Армию из 8-го класса, в 16 лет. После окончания курсов в должности командира отделения воевал в Восточной Пруссии, был ранен. Вернулся домой в мае 1945 года. Более двадцати лет возглавлял Совет ветеранов Паутово, помогал участникам Великой Отечественной войны, их семьям, вдовам. По его инициативе в селе установили памятник ветеранам, умершим в мирное время.
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