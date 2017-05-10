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Проверку назначили представители администрации Челябинска после информации, размещенной в социальных сетях, об отлетевшем заряде салюта в людей. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, подобная информация в правоохранительные органы не поступала. Но местные жители написали в соцсетях о том, что заряд салюта 9 мая отлетел в толпу. Фейерверк якобы попал в припаркованную машину, повредив ее бампер, а также задел двух женщин.
Как рассказал глава Челябинска Евгений Тефтелев, запуск салюта проводится на огороженной территории.
"Но если такая информация есть, организаторы посмотрят, проанализируют, в кого и что попало. Но, повторю, я об этом не слышал", — сказал он.
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