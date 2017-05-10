Сотрудники прокуратуры проверили, как ООО "СельтрансАлтай" соблюдает требования трудового законодательства. Эта компания специализируется на поставках сельскохозяйственного оборудования и техники. Поводом к проверке послужили обращения работников предприятия.
Специалистами ведомства было установлено, что с января по февраль 2017 года на предприятии сформировалась задолженность по заработной плате перед 22 работниками в размере около 1 млн рублей.
Прокурором города Бийска было вынесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, причин и условий, им способствовавших. Представление рассмотрено и удовлетворено.
Также в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата заработной платы в установленный срок). Материалы для рассмотрения направлены в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае.
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