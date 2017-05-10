Фото: orient-travel.az
Посетителям Московского зоопарка с "птичьими" фамилиями билет обойдется на 40% дешевле в период с 17 по 21 мая. Об этом сообщает портал mskagency.ru.
Акция приурочена к 120-летию первой выставки голубей столичного зоосада. Скидку получат люди с такими фамилиями, как Птицын, Соколов или Воробьев. Для получения скидки нужно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность.
Самая популярная "птичья" фамилия будет опубликована на сайте зоопарка. В эти дни посетители зоопарка в Москве смогут увидеть, как в небо запускают голубей.
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