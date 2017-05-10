Площадь Сахарова стала одним из самых посещаемых мест в Барнауле 9 мая. Культурная программа, организованная ко Дню Победы, стала центром внимания всех участников праздника. На площади собрались ветераны, студенты, участники акции "Бессмертный полк", праздничного забега "Кольцо Победы" и просто семьи с детьми.
Компании "БПЗ" и "Алтайский источник" выступили с собственной программой. В этот день жителей и гостей города угощали артезианской водой и прохладительными напитками Барнаульского пивоваренного завода, ведь утренняя прохлада уже к середине дня сменилась устойчивым теплом.
"Наш коллектив регулярно участвует в различных мероприятиях для жителей города и края, и организация площадки с бесплатными напитками и полевой кухней для горожан на такой важный для каждого из нас праздник, как День Победы — это наш небольшой вклад в дань памяти героям Великой Отечественной войны, героям-освободителям", — рассказал директор по стратегии ОАО "БПЗ" Александр Локтев.
На фото: Директор по стратегии БПЗ Александр Локтев
В БПЗ подошли к работе творчески. Девушки на роликах успевали общаться с посетителями павильона "Алтайского источника", не забыли и о самых маленьких. Малыши были в восторге от ростовой куклы "мультяшного" миньона, в течение дня принимавшего участие в любительских фотосессиях.
Это далеко не первый праздник, в котором Барнаульский пивоваренный завод обеспечивает поддержку городским и краевым инициативам. Компания обещает не останавливаться на достигнутом и дальше радовать барнаульцев и гостей краевой столицы веселыми праздниками.