Фото: "Бийский рабочий"
Глава администрации Бийска Николай Нонко назвал причину увольнения со своего поста. В интервью, которое чиновник дал для газеты "Наш Бийск", он заявил, что уходит в отставку по личной причине. Николай Нонко не сможет работать с секретными документами из-за сына, который в данный момент проживает в Соединенных Штатах.
Как заявил сити-менеджер наукограда, с 10 мая он подал заявление главе города и депутатам городской Думы на очередной отпуск с дальнейшим сложением полномочий. Заявление Нонко депутаты рассмотрят на заседании Думы 25 мая.
"Дело в том, что должность главы администрации города предполагает иметь определенную группу допуска по работе с секретными документами и по допуску к государственной тайне. Всегда это была вторая группа допуска, затем ее понизили до третьей группы, а сейчас по городам с определенной численностью населения ее возвращают на вторую группу допуска. В связи с этим у меня возникают проблемы, по сути, мои личные. Я никогда не скрывал, что у меня за границей проживает сын с семьей, более того, количество родственников там растет, некоторых я еще на руках не держал. А в связи с ужесточением федерального законодательства, если есть близкие родственники, проживающие за границей, это может являться препятствием для получения определенной группы допуска. Поэтому, чтобы не вступать в конфликтную ситуацию с законом, мною и принято такое решение", — приводит издание цитату политика.
По информации из открытых источников, старший сын Николая Нонко Евгений уже давно работает программистом в США. Долгое время он сотрудничал с компанией-гигантом Microsoft, а сейчас у него собственный бизнес в IT-сфере. Также, по некоторой информации, Евгений сейчас живет в городе Редмонд, расположенном в штате Вашингтон.
Отметим, что об увольнении главы администрации Бийска Николая Нонко стало известно еще на прошлой неделе благодаря источнику в краевой администрации. Однако точной причины ухода Нонко с поста не называлось. В последнее время на администрацию города было много жалоб со стороны бийчан, которые недовольны социальной обстановкой в городе. До выборов нового состава депутатов городской Думы и назначения нового руководителя исполнять обязанности главы администрации, как и прописано в Уставе, будет первый заместитель Сергей Крыжановский.
Тем не менее Николай Нонко весьма положительно оценивает свою работу на посту сити-менеджера.
"Бюджет в последние годы всегда был дефицитный. К сожалению, налоговое законодательство выстроено так, что муниципальные бюджеты имеют очень слабое наполнение. А потому те задачи, которые стоят перед муниципалитетом, — я говорю не только о нашем городе, а и о других муниципалитетах, — они не сбалансированы с теми доходами, которые бюджет получает от налогов. Иными словами, колоссальное несоответствие между теми задачами, которые стоят перед органами местного самоуправления, и теми возможностями, которые органы местного самоуправления имеют. А люди, которые здесь работают, они не боги, они не все могут решить и тем не менее многие задачи все-таки решают даже в этих сложнейших условиях", — отметил Николай Нонко.
Кроме того, сити-менеджер наукограда заявил, что тот, кто придет ему на смену, не решит проблему нехватки средств в городской казне.
"Кто бы ни пришел, он будет стоять перед этой проблемой и должен быть готов к этому. А выходить и обещать – вы меня выберете, и я все решу, — это пустые слова и обман. И я бы очень хотел достучаться до наших горожан, чтобы они это поняли. Глава администрации — это не какой-то там царёк, который захотел сегодня так, а завтра по-другому. Он прежде всего должен работать согласно законодательству, попробуй, не выполни – есть масса структур, которые сразу же тебя поправят", — добавил глава администрации Бийска.
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