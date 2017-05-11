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Тестирование для иностранных граждан проводит АлтГТУ имени Ползунова

, ИА "Амител"
Трудящиеся иностранные граждане и мигранты могут получить вид на жительство при сдаче экзамена по русскому языку и истории

Региональный центр международного сотрудничества АлтГТУ им.И.И. Ползунова проводит государственное тестирование по русскому языку иностранных граждан и лиц без гражданства для получения гражданства РФ.

Для трудящихся мигрантов, иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, АлтГТУ проводит комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.

С 1999 года АлтГТУ проводит экзамен по русскому языку для иностранных граждан, желающих получить гражданство РФ. По итогам такого экзамена приезжим из-за границы выдают бессрочные сертификаты, они являются обязательным документом при получении российского гражданства. А с 1 января 2015 года организует еще и комплексный экзамен для трудовых мигрантов. Их проверяют на знание русского языка, а также истории и законодательства России. В случае положительного результата иностранные граждане получают сертификат государственного образца. В случае неудачи выдается справка с указанием того, что необходимо пересдать или же пройти все тестирование заново. Сертификаты действуют пять лет.

Предварительная запись на тестирование и консультации проводится в пищевом корпусе Алтайского государственного технического университета (вход со стороны ул. Кирова), аудитория 507, с 14.00 до 17.00.
Справки по телефону: (3852) 29-87-50.
Подробная информация на сайте

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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