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Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин отмечает день рождения

, ИА "Амител"
Главе администрации исполнился 61 год

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин отмечает в воскресенье, 14 мая, свой 61-й день рождения.

Этот пост он занял в декабре 2015 года по итогам конкурса.

Сергей Иванович родился 14 мая 1956 года в селе Шимолино Благовещенского района Алтайского края. Служил на Военно-Морском флоте, учился в Алтайском сельскохозяйственном институте по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства".

После обучения работал главным экономистом в мясомолсовхозе "Чойский". Затем в Павловском агропромышленном объединении, в Павловском районном отделе статистики.

В 1994 году был назначен исполняющим обязанности председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Павловского района, затем и председателем комитета.

В Барнаул перебрался после назначения на пост заместителя председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алтайского края.

С 2001 по 2009 годы замещал должность управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

В 2009 году назначен начальником Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (позже переименованного в Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите).

Награжден нагрудным знаком Министерства финансов РФ "Отличник финансовой работы" (2001 год), Почетной грамотой Фонда социального страхования РФ (2004), Почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ (2006), Почетной грамотой администрации Алтайского края, нагрудным знаком Фонда социального страхования РФ "За заслуги в государственном социальном страховании", почетное звание "Заслуженный экономист РФ" (2007).

Женат. Имеет двух дочерей.


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Комментарии

14.05.2017 07:50
- гость -

Однако надо бухнуть, повод то какой.

0  0
14.05.2017 07:53
- гость -

&#8213; День рождения?&#8213; Никому нет дела...&#8213; Твой день рожения?&#8213; Ну да. А разве не видишь? Подарки. Именинный пирог. Клюквав сахаре. Не видишь?&#8213; Нет.&#8213; Я тоже.

0  0
14.05.2017 07:55
Вера

В туалет пойдет тоже напишите ... зачем всякую не нужную информацию писать..

0  0
14.05.2017 08:22
Варуб

Своего поздравлю мэра с днём рождения к примеру. Посвящал ему свой стих. Пусть читает для своих. http://www.stihi.ru/2017/04/28/7967

0  0
14.05.2017 08:35
- гость -

14.05.2017 07:55
Вера
не нужную информацию писать..

Чойт не нужную. Так вот придумывать надо было- бухнуть.
А так бац! И повод с утра придумывать не надо.)))

0  0
14.05.2017 08:51
- гость -

Надо пойло запретить на сегодня (весь аул перебухается на радостях)

0  0
14.05.2017 08:53
- гость -

молодая была уже не молода

0  0
14.05.2017 08:53
- гость -

Надо пойло запретить на сегодня
Умник! Больше ничего придумать не мог?
Пусть гульнёт народец- праздник то какой!)))

0  0
14.05.2017 09:00
- гость -

Успехов и здоровья!

0  0
14.05.2017 09:00
Милана

Не знала многих фактов и достижений из его жизни, да и мне казалось ему меньше лет, достаточно хорошо выглядит.
успехов Вам и новых достижений, не теряйте профессиональную хватку и не обращайте внимание на сплетни

0  0
14.05.2017 09:11
- гость -

Милашка прогнулась , дулин оценит

0  0
14.05.2017 09:31
- гость -

Крайне непорядочный тип!

0  0
14.05.2017 09:31
- гость -

Милашка прогнулась

Ну что ты!? Милашка просто уже накатила в честь праздника.
А ты завидуешь.)))

0  0
14.05.2017 09:57
Столичный

С Днем Рождения Сергей Иванович!Наш мер, кстати одна из самый упоминаемых персон в сми, и кстати довольно популярная!

0  0
14.05.2017 10:00
Барон

А чего бы и не выпить , за здоровье Дугина, дороги делать начал. При нем и Нагорный парк преобразился, там и другие мероприятия запланированы, концертные программы на 1 и 9 мая хорошие были и салюты в районах.Получше своего предшественника

0  0
14.05.2017 10:03
Иванов

Долгий он путь прошел, даже и не знал,что у него такой внушительный список достижений, по крайней мере при нем город стал получше

0  0
14.05.2017 10:06
Илья

Итоги работы Дугина однозначно заслуживают положительной оценки. Поздравляю! С таким сити менеджером Барнаул точно не пропадёт!!

0  0
14.05.2017 10:06
20-15

Прикольный он дядька и пошутить умеет и за порядком стал следить, за всем не уследишь, но он старается

0  0
14.05.2017 10:08
галина

Сергей Иванович, с днем рождения. Здоровья и многих сил для работы на благо города.

0  0
14.05.2017 10:10
Конструктор LE

По дорогам, например, еще далеко все от идеала, очень и очень далеко, но видно,что человек старается, да начал с малого, да многое не получается, да много недовольных, они всегда будут при любом строе и градоначальнике, но прогресс есть.

0  0
14.05.2017 10:12
Строитель

При Дугине начали ремонтироваться дороги, канализация, больше клумб, зелёных зон, город стал намного чище, общесьвенный транспорт стал ходить регулярно и без перебоев. Поэтому эти ехидные комментарии выше просто безосновательны, Дугин явно старается сделать город лучше, облагородить его

0  0
14.05.2017 10:13
Рома и Таня

Сергей Иванович, поздравляем Вас с этим светлым днем, желаем здоровья, счастья и благополучия!

0  0
14.05.2017 10:16
Седьмой сын

На Дугине ответственности больше, чем на многих из сидящих здесь с утра диванно-кресельных воинов, из нашего бюджета и на дороги и на парк деньги находит, а регион дотационный, уже за это хочется сказать спасибо .С Праздником Мэр!

0  0
14.05.2017 10:18
Diver

БОСямбр многоликий отметилсо...

0  0
14.05.2017 10:27
- гость -

Это всё один и тот же тролль пишет?

0  0
14.05.2017 11:06
14

Так сити-манагер или глава администрации?

0  0
14.05.2017 11:19
Миротрворец

Ждет его судьба всех прежних меров города-героя Барнео.
ИМХО,проклятое место это!

0  0
14.05.2017 11:27
- гость -

Предыдущим тоже в рот заглядывали, и этот из того же замеса

0  0
14.05.2017 11:36
- гость -

Потугин Пустозвонишка самый большой за всю историю Барнаула , хоть бы одного человека в команду свою взял , а не из старой все тащили ...
Комментаторы VUHJDWS идите получите по 5 рэ за коммент от тетерятника

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