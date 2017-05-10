Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что широкого присутствия иностранных лидеров на параде Победы не предусматривалось, поскольку речь шла не о юбилее, передает РБК.
Президент Молдавии Игорь Додон стал единственным иностранным президентом, посетившим военный парад 9 мая на Красной площади. Президент Молдавии впервые за 15 лет принял участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Песков уточнил, что Владимир Путин во время визита в Бишкек лично пригласил Игоря Додона на парад Победы в Москве. "Другого международного участия не предусматривалось", - сказал Песков.
В 2016 году почетным гостем на трибуне был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Самым богатым на гостей было празднование 60-летия Победы, когда прибыли лидеры всех крупнейших мировых держав. Среди них президент США Джордж Буш и президент Франции Жак Ширак, вице-премьер Великобритании Джон Прескотт, канцлер Германии Герхард Шредер, а также премьеры из Японии — Дзюнъитиро Коидзуми, Италии — Сильвио Берлускони и КНР — Ху Цзинтао.
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