Народный артист России Владимир Богин умер в Москве

В Москве в возрасте 70 лет скончался актер театра и кино Владимир Богин, который продолжительное время состоял в труппе Государственного академического Малого театра России, сообщает пресс-служба Малого театра.
"7 мая скончался народный артист России Владимир Георгиевич Богин. Коллектив Малого театра глубоко скорбит и приносит свои соболезнования родным и близким актера", — говорится в сообщении.
В театре заявили, что о месте и времени прощания с актером будет объявлено дополнительно.
Среди заметных работ Владимира Георгиевича в кино — Петя Мелузов ("Таланты и поклонники" Исидора Анненского), Иван Гора ("Хождение по мукам" Василия Ордынского), Жадов ("Доходное место" Михаила Царева). Он работал с такими прославленными режиссерами, как Петр Фоменко ("На всю оставшуюся жизнь", "Юность") и Витаутас Жалакявичус (главная роль в фильме "Воскресный день в аду"). У Владимира Георгиевича не очень много работ в кино, однако картины с его участием относятся к лучшим произведениям советского киноискусства.
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