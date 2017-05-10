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Лепса внесли в список украинского сайта "Миротворец" за песни в Крыму

, ИА "Амител"
Утверждается, что он незаконно пересек государственную границу Украины

Фото: vladtime.ru

Российский певец Григорий Лепс внесен в черный список украинского сайта "Миротворец", сообщает Life.

Артист попал в список под своим настоящим именем — Григорий Лепсверидзе. На украинском сайте утверждается, что он незаконно пересек государственную границу Украины, отправившись на гастроли в Крыму.

Ранее в список были внесены певцы Стас Костюшкин, Юрий Антонов, Вячеслав Малежик, Дима Билан, Юрий Лоза, Стас Пьеха, исполнительницы Диана Гурцкая, Нюша, Бьянка, Юлианна Караулова, актеры Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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