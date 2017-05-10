Российский певец Григорий Лепс внесен в черный список украинского сайта "Миротворец", сообщает Life.
Артист попал в список под своим настоящим именем — Григорий Лепсверидзе. На украинском сайте утверждается, что он незаконно пересек государственную границу Украины, отправившись на гастроли в Крыму.
Ранее в список были внесены певцы Стас Костюшкин, Юрий Антонов, Вячеслав Малежик, Дима Билан, Юрий Лоза, Стас Пьеха, исполнительницы Диана Гурцкая, Нюша, Бьянка, Юлианна Караулова, актеры Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов.
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