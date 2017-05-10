Роберт Майлз скончался на Ибице в возрасте 47 лет

9 мая на острове Ибица в возрасте 47 лет скончался Роберт Майлз — музыкант, композитор и диджей, известный благодаря композиции Children, положившей начало стилю дрим-хаус, сообщает "Газета.ru".
Известия о смерти Роберта Майлза появились почти через сутки. Причины смерти пока не разглашаются, но ходят слухи о том, что он лечился от онкологического заболевания.
Children стала главным синглом с дебютного альбома Dreamland, вышедшего в 1996 году. Позднее с этой же пластинки синглом вышел Fable, а еще годом позже — Freedom.
Комментарии
:\
жаль... на трассе его композиции умиротворяли... и гнать не хотелось