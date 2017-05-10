Путин забил шайбу на матче с олимпийскими чемпионами

Президент России Владимир Путин забил гол на гала-матче Ночной хоккейной лиги. На данный момент счет 11:3 в пользу команды главы государства.
Путин также ассистировал олимпийскому чемпиону Павлу Буре, сделав голевой пас.
Президент вышел на лед вместе с губернаторами, предпринимателями и легендами хоккея. В его команде играют глава Минобороны Сергей Шойгу, а также ряд чемпионов: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре и другие.
В состав противников входят братья Ротенберги, Владимир Потанин и Игорь Бутман.
Матч проходит на стадионе "Большой" в Сочи. Глава государства играет под номером 11.
Комментарии
они бы на деньги для страны играли...