В Заринске вечером 9 мая произошло смертельное ДТП. По информации из группы "ДПС контроль", молодые люди, вероятно, праздновали День Победы и в состоянии алкогольного опьянения решили покататься по ночному городу, сообщает Barneos22.ru.
На одной из улиц города автомобиль по каким-то причинам свернул с дороги, затем машина влетела в столб и перевернулась.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Пока медики ехали на место происшествия, люди разбили стекла автомобиля и вытащили пассажиров.
Не сообщается, сколько всего было человек в салоне автомобиля в момент ДТП и кто именно пострадал. По предварительной информации, погиб молодой человек 1996 года рождения, еще двое пострадали. Один из молодых людей в данный момент находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Комментарии
На одной из улиц города автомобиль по каким-то причинам свернул с дороги, затем машина влетела в столб и перевернулась.
молодые люди вероятно праздновали День Победы и в состоянии алкогольного опьянения решили покататься по ночному городу
выделенное надо убрать из текста.... хорошо хоть невиновных не забрали