Администрация президента ведет сбор предложений по работе с "колеблющимися лоялистами", количество которых может составлять до 20% от общего числа избирателей, пишет Znak.
Речь идет о людях, которые на вопрос об их поддержке Путина отвечают "в чем-то поддерживаю, в чем-то нет".
Как отмечается, в президентской кампании 2018 года будет очень важно привлечь их к голосованию за действующего президента Владимира Путина, если он станет основным кандидатом.
"Сейчас предложения по работе с "колеблющимися" массово аккумулируют практически все известные центры по работе с экспертными сообществами — от Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина до Фонда развития гражданского общества Константина Костина и недавно созданного Экспертного института социальных исследований Андрея Шутова", — поясняет один из собеседников издания, близкий к администрации президента.
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