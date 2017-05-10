Зять олигарха Рыболовлева покупает английский футбольный клуб

Уругвайский 36-летний бизнесмен Хуан Сартори сделал приглашение по покупке английского футбольного клуба "Оксфорд Юнайтед", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ВВС.
Сартори является зятем 50-летнего российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, который и сам владеет футбольным клубом — "Монако", который представляет чемпионат Франции (в прошлом году команда заняла третье место в чемпионате страны и завоевала путевку в Лигу чемпионов, где дошла до полуфинала).
"Оксфорд Юнайтед" представляет первую лигу чемпионата Англии, что является третьим по значимости дивизионом в английском футболе.
Комментарии