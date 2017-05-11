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Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю жительницу Москвы, которая выбросила на улицу новорожденную девочку, сообщает "Российская газета".
Двухнедельную девочку нашли местные жители недалеко от бойлерной. Они вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Девочка находится в больнице.
Полицейские смогли установить личность женщины, которая оставила ребенка. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Против москвички возбуждено уголовное дело.
Комментарии
где зачала там и оставила.какие претензии?