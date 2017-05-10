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Доходы жены главы Крыма за год приумножились на десять

, ИА "Амител"
Глава полуострова в отличие от жены не имеет личных автомобилей и объектов недвижимости

Фото: inforesist.org

Заработок жены главы Крыма Сергея Аксенова Елены в прошлом году составил более 32,8 миллиона рублей — за год ее доходы выросли почти в десять раз, пишет "Московский комсомолец".

Согласно декларации, Аксенов за 2016 год заработал более 2,6 миллиона рублей. Он не имеет личных автомобилей и объектов недвижимости, но в его пользовании находится жилой дом площадью в 577,5 квадратных метра, а также земельный участок в 607 квадратных метров.

Супруга главы Крыма является собственницей трех квартир, шести нежилых помещений, автомобиля BMW премиум-класса. Также в ее пользовании имеется два земельных участка и жилой дом.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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