В Астане местная жительница оклеила наружные стены частного дома, в котором она проживает, портретами президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чтобы уберечь жилье от сноса, передает HardNews.
Несипкуль Уябаева распечатала на цветном принтере 91 портрет президента в надежде сохранить свое жилье, расположенное в бывшем садоводческом товариществе "Майский" и указанное в плане сноса.
"Почему я повесила этот портрет, потому что чиновники не боятся Бога, никого, пусть боятся нашего президента. Наши президент держит же политику свою, чтобы народ хорошо жил, чтобы наше будущее, всё красиво было, на высшем уровне, а тут они нас выкидывают на улицу, отбирая наши собственные земли", — рассказала Несипкуль Уябаева.
Дом планируют снести, формулируя это "государственными нуждами", несмотря на проживающих там двух несовершеннолетних.
Как отмечается, ранее региональный орган исполнительной власти в стране предлагал выплатить владельцам дома компенсацию в размере 400 долларов.
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