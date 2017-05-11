Медведев одобрил благоустройство домов под инвалидов за счет жильцов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал законопроект о создании доступной среды для инвалидов в домах за счет взносов на капитальный ремонт, сообщает ТАСС.
По словам заместителя секретаря Генсовета партии Ольги Баталиной, премьер-министр высказался за реализацию законопроекта в ходе заседания партийной комиссии по реализации социального блока программы "Единой России".
Помимо этого проекта поддержку в ходе заседания получили предложения по развитию рынка труда и поддержке людей с ограниченными возможностями.
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