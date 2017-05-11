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Алтайский край славится природой, лекарственными препаратами, продукцией мараловодства, сыром и, конечно же, медом. Вкус, качество и уникальный состав меда оценили не только в России, но и далеко за ее пределами, в том числе и в Китае. Как сообщили порталу Amic.ru в Алтайской таможне, в 2016 году из нашего региона в Поднебесную было экспортировано 84 тонны этого сладкого и целебного продукта на общую сумму 16,5 миллионов рублей. С начала 2017 года уже отправлено 43 тонны на 6,7 миллиона рублей.

Тем более неожиданным стало заявление Россельхознадзора о том, что Китай может полностью отказаться от российского меда из-за содержания в нем антибиотиков. Обнаружили их, по информации Главного госуправления Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ), в продукции компании "Медовик Алтая". Согласно заключению, в меде выявлены остатки метронидазола, фуразолидона, хлорамфеникола, фурацилина, которые запрещены в Китае. В России их применение разрешено. Более того, по утверждению пасечников, отказаться от них полностью невозможно.

Антибиотики — спасение от смерти?

"У пчел очень много болезней. Чтобы с ними справиться, пчеловоды вынуждены пользоваться антибиотиками. Дозы применяются разные, и бывает, что их наличие выявляется при анализе меда. Особенно если пчеловоды используют антибиотики весной. Я применяю их осенью, и в течение зимы они бесследно уходят. Маленькие пасеки, в которых не больше 30 ульев, могут лечить пчел народными средствами. Но это сложно и требует много времени. Если у пасечника более ста пчелосемей, это просто невозможно", — поясняет пасечник с 29-летним стажем Григорий Кудряшов.

В последние годы по всему миру фиксируется массовый падеж рабочих пчел. В 2016-2017 годах пчеловоды России зафиксировали рекордный рост числа погибших за зимовку этих насекомых. В некоторых территориях смертность пчел составила 80-90%. В Алтайском крае самая тяжелая ситуация сложилась в Усть-Калманском районе: здесь случился самый массовый зимний подмор пчел за последние 10 лет.

Кстати, в Китае в некоторых провинциях пчел не осталось вообще. Поэтому там сейчас растения опыляют вручную. Ученые отмечают, что после исчезновения пчел продукты питания если не исчезнут, то наверняка вырастут в цене в разы.

Алтайский мед — качественный мед

Председатель кооператива "Алтай – медовый край" Юрий Богуславский, тот самый, который зарегистрировал региональный бренд "Алтайский мед", также подтверждает, что без применения антибиотиков пчеловодам не обойтись. Богуславский уверен, что качество нашего меда находится на высоком уровне. Он подчеркивает, что об этом говорит и тот факт, что бренд "Алтайский мед" так часто подделывают.

"Алтайский мед качественный, а, как известно, чаще всего подделывают именно бренды. Сейчас кто ни попадя — и алтайцы и не алтайцы — везут мед под названием "Алтайский мед". Встречается даже мед с частичками золота или из водорослей. У специалистов волосы встают дыбом", — говорит Богуславский.

Проблема с поставками за границу, по его мнению, кроется в том, что в России и Китае действуют разные стандарты качества. Например, в одном килограмме меда содержание хлорамфеникола не должно превышать 10 мкг. В Китае мед будет подлежать утилизации, если в нем выявят 0,1 мкг этого вещества, а это в 100 раз меньше, чем в России.

В ГОСТе Р 54644-2011 "Мед натуральный. Технические условия" ссылок на нормы содержания нитрофуранов не содержится вообще. То есть пчеловода, который будет продавать мед в России с антибиотиками, на сегодняшний день нельзя наказать. В Китае содержание нитрофуранов не может превышать 0,2 мкг на килограмм меда.

Но речь не идет о вреде антибиотиков для организма человека. Как пояснил Amic.ru руководитель отдела сбыта компании "Медовик Алтая" Сергей Нелюбов, большие концентрации любых антибиотиков, безусловно, опасны. Но чтобы получить дозу, равную одной таблетке антибиотика, человеку нужно съесть порядка пяти тонн меда. И это будет не смертельная доза, а всего одна таблетка препарата, подчеркивает Нелюбов.

По его мнению, проблема в другом: "У Китая грамотная позиция: если на маркировке написано "натуральный продукт", он должен быть натуральным. В его составе недопустимы вещества ненатурального происхождения. Если они все же присутствуют в меде, тогда это будет продукт по техусловиям (ТУ). Но это обесценивает продукт на мировом рынке".

В соответствии со стандартом

Нелюбов утверждает, что Россельхознадзор в настоящее время не может проводить мониторинг на наличие антибиотиков в меде российских производителей. Просто-напросто нет лабораторий, которые могли бы выявлять такое небольшое содержание вредных веществ, как этого требуют в Китае, США и Европе. Есть сложности и с действующим стандартом.

"Наш внутренний стандарт качества не предполагает исследование на антибиотики. По сути, как такового стандарта вообще нет. Только представьте, технический регламент Таможенного союза допускает содержание в меде до 100 мкг всех групп антибиотиков на 1 кг. Это недостижимая цифра — это мед должен делаться из одних антибиотиков! Но именно такие нормативы действуют с 2011 года в Казахстане, Белоруссии и России", — поясняет Нелюбов.

При этом, по его словам, самое печальное то, что даже при наличии современных лабораторий и реагентов Россельхознадзор ничего не сможет предъявить пасечникам, у которых будут выявлены антибиотики в продукции, ведь в России они проходят по всем нормам.

"Сейчас мы, как переработчики, не можем повлиять на поставщиков. Все, что мы можем сделать, — взять на себя ответственность, исследовать мед в своей лаборатории и вести личный контроль", — сообщил представитель компании "Медовик Алтая".

Сергей Нелюбов рассказал, что запрещенные вещества в меде, который был экспортирован в Китай, были обнаружены еще в августе 2016 года. После этого "Медовик Алтая" первым в стране закупил специальное оборудование, позволяющее выявлять даже минимальное содержание антибиотиков. На предприятии разработана и утверждена программа производственного контроля качества и безопасности продукции, проводится собственный контроль за выработанным медом.

"Нет человека — нет проблемы. Ситуация складывается так, что проще закрыть экспортера в Китай, чем решать проблему. Возможно, придется уйти на внутренний рынок. Если бы не мы, то другой поставщик меда столкнулся бы с похожей проблемой. Нужно разработать механизмы для регламентации, но чиновники, похоже, на эти шаги пока не готовы. Нашей стране необходимо сделать главный стандарт на мед, в котором, помимо содержания влаги, диастазного числа, следует прописать список антибиотиков и их нормативы. Тогда можно было бы спрашивать с пчеловода и переработчиков. И уже на этой стадии отсеялись бы недобросовестные пчеловоды", — поясняет Нелюбов.

Черный рынок рулит

По словам представителя компании "Медовик Алтая", в Китай мед официально возят единицы. Некоторые предпочитают без лишних хлопот отправлять продукцию обходными путями. Собеседник агентства утверждает, что, если российская сторона ничего не предпримет, Китай закроет официальный экспорт. Поставки продолжатся, но это только приумножит черный рынок. В итоге государство не получит налоги.

"Мы работаем только официально и другого будущего не видим в этом вопросе. А черный рынок есть, и он никуда не делся. Официально мало кто с Китаем решается работать. И неизвестно, что за мед туда отправят. С Евросоюзом и Америкой "в черную" невозможно сработать, а в Китае черный рынок процветает. Мы были свидетелями, когда целые фуры с медом уезжали без документов. Гораздо больше продукции уходит без таможенного оформления, соответственно, его и не проверяют на границе, и у них таких проблем с документами просто нет", — заключил Сергей Нелюбов.

Проверка на безопасность



В управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай корреспонденту Amic.ru сообщили, что перед отправкой за рубеж каждая партия продукции исследуется на показатели безопасности и соответствие требованиям страны-импортера. Предприятие, подготавливая партию меда на экспорт, обязано само подтвердить безопасность и качество продукции протоколами испытаний. Специалисты Россельхознадзора осуществляют ветеринарный контроль всей продукции, предназначенной для экспорта в третьи страны, проверяют сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции и соответствие товара требованиям страны-импортера. Затем оформляются ветеринарные сопроводительные документы в страну назначения.

"На сегодняшний день устанавливаются обстоятельства поставки продукции. С целью исключения оборота фальсифицированной продукции под видом алтайской марки на китайском рынке Центральным аппаратом Россельхознадзора совместно с Главным госуправлением Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) проводится работа по уточнению процедуры поставки партий меда с территории Алтайского края в КНР, а также сверка документов, сопровождающих данные партии продукции. Ранее из других стран-импортеров претензии по качеству алтайского меда в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай не поступали", — сообщили Amic.ru в ведомстве.

Надежда на новый регламент

Кстати, в своем последнем интервью "Российской газете" глава Роскачества Максим Протасов также отметил, что проблемой остаточных антибиотиков сейчас занимается весь мир. Минсельхоз активно поддержал инициативу Роскачества по изменению регламентов для меда. Этот продукт конкурентоспособен на рынках и Азии, и Европы, изменение регламентов позволит обеспечить его продвижение за рубеж.



"В перспективе у нас довольно уникальные позиции в этом бизнесе на мировых рынках. Но для этого нам надо корректировать законодательство, менять нормативы, прописывать в них возможность применения ранее ненормированных антибиотиков и их предельно допустимые дозы. Работа уже ведется", — подчеркнул Протасов.



