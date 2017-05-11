Фото: Алтайский строительный портал
Рядом с ТЦ "Огни" в Барнауле уже в 2018 году появится одноименный 17-этажный жилой комплекс в стиле поп-арт.
Цвета нового строения будут соответствовать названию комплекса: яркие, оранжевые. Построено здание будет из кирпича, а квартиры застройщик обещает в соответствии с классом "комфорт", пишет "Алтайский строительный портал".
Кирпич силикатный против террора
Как удалось выяснить порталу, все несущие стены "Огней" выполнены из силикатного кирпича с шириной кладки от 380 мм (полтора кирпича) до 770 мм (в три кирпича). Наружные несущие стены выполнены в два кирпича (510 мм). По мнению экспертов, срок службы современных кирпичных высоток с бескаркасной перекрестно-стеновой конструктивной схемой – 120-150 лет. На данный момент такие здания считаются наиболее устойчивыми как к землетрясениям, так и к терактам: кирпичный дом не сложится, как панельный.
Перекрытия между этажами — из сборных железобетонных пустотных плит толщиной от 160 до 220 мм. Ненесущие межквартирные перегородки – из газобетона толщиной 300 мм. Внутренние перегородки выполнены также из силикатного кирпича.
Для утепления кровли использован пенополистирол толщиной до 200 мм с последующим обустройством двух слоев гидроизоляции.
Поп-арт в фасадах
Архитекторы сделали акцент в здании не на формах, а на разноцветных фасадах с разными текстурами. Используются сразу две фасадные системы. Это навесные вентфасады со шлифованным керамогранитом и так называемые "мокрые фасады" с окрашенной штукатуркой. Используется цветной керамогранит в сочетании с матовыми, но яркими участками, остекление в пол, пересекаемое по горизонтали малиновыми, оранжевыми и белыми вставками. Все это напоминает кричащий стиль поп-арт.
Планировки
Фото: Алтайский строительный портал
Высота потолков в квартирах нового дома — 2,7 м. Правда, почти 10 см "съедает" цементно-песчаная армированная стяжка с базальтовой звукоизоляцией. Однако с этим легко смириться, если знать, что это эффективная защита от "топота котов". А значит, ни вы не будете мешать соседям, ни они вам.
Застройщик обещает жильцам дома совершенно бесшумные лифты (для каждой из секций по одному грузопассажирскому на 1000 и пассажирскому на 400 кг).
У покупателей есть реальный выбор квартир по планировкам и иным предпочтениям. Однокомнатные (студии и стандартные), двухкомнатные (студии и стандартные) и даже трехкомнатные (студии и стандартные) в этом доме представлены, и каждая из квартир имеет выход на остекленную лоджию. Санузлы преимущественно совмещенные (раздельные только у трехкомнатных).
Коммуникации
Дом подключен к центральному тепло- и водоснабжению, канализации. Для обеспечения хорошего напора воды на верхних этажах предусмотрена собственная повысительная установка. Все коммуникации, включая насосную станцию, располагаются в техническом подвале и под потолком теплого техчердака. Также предусмотрен общий водомерный узел.
В каждой квартире телефон, антенна, домофон, пожарная сигнализация.
Благоустройство
К благоустройству территории авторы проекта также подошли очень вдумчиво. На территории двора запланирована детская площадка с травмобезопасным резиновым покрытием и металлическим ограждением. Предполагается обустроить и баскетбольную коробку, которую можно также использовать для игры в волейбол и мини-футбол.
Достаточно много места уделил застройщик и для парковки автомобилей количество машиномест — 50% от числа квартир дома.
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Комментарии
"Достаточно много места уделил застройщик и для парковки автомобилей количество машиномест — 50% от числа квартир дома." - чушь. Даже если учесть, что для этой парковки украдут все места у рядом стоящих домов, столько машиномест не наберут. Кроме того, куда девать машины жителей прилегающих домов?
там рядом есть комплекс гаражей
там рядом есть комплекс гаражей
Не каждый полляма за гараж отвалит