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Рядом с ТЦ "Огни" в Барнауле воздвигнут одноименный жилой комплекс

, ИА "Амител"
Цвета нового строения будут соответствовать названию комплекса: яркие оранжевые

Фото: Алтайский строительный портал

Рядом с ТЦ "Огни" в Барнауле уже в 2018 году появится одноименный 17-этажный жилой комплекс в стиле поп-арт.

Цвета нового строения будут соответствовать названию комплекса: яркие, оранжевые. Построено здание будет из кирпича, а квартиры застройщик обещает в соответствии с классом "комфорт", пишет "Алтайский строительный портал".

Кирпич силикатный против террора

Как удалось выяснить порталу, все несущие стены "Огней" выполнены из силикатного кирпича с шириной кладки от 380 мм (полтора кирпича) до 770 мм (в три кирпича). Наружные несущие стены выполнены в два кирпича (510 мм). По мнению экспертов, срок службы современных кирпичных высоток с бескаркасной перекрестно-стеновой конструктивной схемой – 120-150 лет. На данный момент такие здания считаются наиболее устойчивыми как к землетрясениям, так и к терактам: кирпичный дом не сложится, как панельный.

Перекрытия между этажами — из сборных железобетонных пустотных плит толщиной от 160 до 220 мм. Ненесущие межквартирные перегородки – из газобетона толщиной 300 мм. Внутренние перегородки выполнены также из силикатного кирпича.

Для утепления кровли использован пенополистирол толщиной до 200 мм с последующим обустройством двух слоев гидроизоляции.

Поп-арт в фасадах

Архитекторы сделали акцент в здании не на формах, а на разноцветных фасадах с разными текстурами. Используются сразу две фасадные системы. Это навесные вентфасады со шлифованным керамогранитом и так называемые "мокрые фасады" с окрашенной штукатуркой. Используется цветной керамогранит в сочетании с матовыми, но яркими участками, остекление в пол, пересекаемое по горизонтали малиновыми, оранжевыми и белыми вставками. Все это напоминает  кричащий стиль поп-арт.

Планировки

Фото: Алтайский строительный портал

Высота потолков в квартирах нового дома — 2,7 м. Правда, почти 10 см "съедает" цементно-песчаная армированная стяжка с базальтовой звукоизоляцией. Однако с этим легко смириться, если знать, что это эффективная защита от "топота котов". А значит, ни вы не будете мешать соседям, ни они вам.

Застройщик обещает жильцам дома совершенно бесшумные лифты (для каждой из секций по одному грузопассажирскому на 1000 и пассажирскому на 400 кг).

У покупателей есть реальный выбор квартир по планировкам и иным предпочтениям. Однокомнатные (студии и стандартные), двухкомнатные (студии и стандартные) и даже трехкомнатные (студии и стандартные) в этом доме представлены, и каждая из квартир имеет выход на остекленную лоджию. Санузлы преимущественно совмещенные (раздельные только у трехкомнатных).

Коммуникации

Дом подключен к центральному тепло- и водоснабжению, канализации. Для обеспечения хорошего напора воды на верхних этажах предусмотрена собственная повысительная установка. Все коммуникации, включая насосную станцию, располагаются в техническом подвале и под потолком теплого техчердака. Также предусмотрен общий водомерный узел.

В каждой квартире телефон, антенна, домофон, пожарная сигнализация.

Благоустройство

К благоустройству территории авторы проекта также подошли очень вдумчиво. На территории двора запланирована детская площадка с травмобезопасным резиновым покрытием и металлическим ограждением. Предполагается обустроить и баскетбольную коробку, которую можно также использовать для игры в волейбол и мини-футбол.

Достаточно много места уделил застройщик и для парковки автомобилей количество машиномест  — 50% от числа квартир дома.

Подлностью материал читайте на "Алтайском строительном портале"


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Комментарии

11.05.2017 07:17
- гость -

"Достаточно много места уделил застройщик и для парковки автомобилей количество машиномест — 50% от числа квартир дома." - чушь. Даже если учесть, что для этой парковки украдут все места у рядом стоящих домов, столько машиномест не наберут. Кроме того, куда девать машины жителей прилегающих домов?

0  0
11.05.2017 07:28
- гость -

там рядом есть комплекс гаражей

0  0
11.05.2017 07:37
- гость -

там рядом есть комплекс гаражей

Не каждый полляма за гараж отвалит

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