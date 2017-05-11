"Автомобиль батюшки припарковался так, как ему захотелось, несмотря на замечание", — такое описание прикреплено к видео, которое появилось на YouTube 9 мая. Исходя из даты, выставленной на регистраторе, видео записывалось 7 мая.
"Тут одностороннее движение", — спокойно попытался объяснить свою позицию автор видео, упирая на то, что ему сложно будет выехать из такой "коробочки". На это мужчину позитивно "припугнули" оскорблением и штрафом. После автора "благословили" на маневр: "Проедешь — не помрешь".
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