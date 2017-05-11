Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие на международной арене.
"Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров.
Стороны обсудили перспективы следующего раунда переговоров по Сирии и создание зон деэскалации. У США и России есть общее понимание: такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по всей стране, что поможет решить гуманитарные проблемы и создаст основы для политического урегулирования.
На встрече также затрагивались палестино-израильский вопрос, ситуация в Афганистане и соблюдение Минских соглашений по Украине.
По словам Лаврова, он убедился на переговорах, что администрация Трампа — "люди дела", которые хотят договариваться, чтобы решать конкретные вопросы: "Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы".
"Президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы", — отметил Лавров.
Переговоры в Белом доме продолжались чуть более часа и прошли в закрытом для прессы режиме.
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