В опубликованном на сайте правительства Ульяновской области постановлении, которое подписано губернатором Сергеем Морозовым, употребляется нецензурная лексика, сообщает RT.
4 мая на сайте правительства области было опубликовано постановление "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2018-2022 годы".
В этом постановлении, которое доступно в кэше, говорится: "Отсюда и до конца раздела начинается ******". Употребляется нецензурное слово, обозначающее обман\вранье\ложь откровенную. А далее идут прогнозные показатели по развитию в регионе электроэнергетики.
Документ для губернатора готовило Министерство строительства, ЖКХ, ТЭК, промышленности и транспорта под руководством Дмитрия Вавилина, постановление подписано лично главой региона.
По данным портала Улград, речь идет о рабочей пометке в тексте постановления, которую, возможно, случайно не убрали перед публикацией.
Вавилин заявил, что в настоящее время проводится служебная проверка, но не исключено, что данное слово возникло в документе после несанкционированного доступа к сайту.
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