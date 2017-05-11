Ключевым свидетелем по делу Эрика Давидыча оказался мертвец

В деле основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Давидыча (Эрик Китуашвили) есть свидетель обвинения — предприниматель Альберт Задыкян, который дал показания против Китуашвили перед его задержанием, а через несколько месяцев умер, сообщает Mash!.
Из показаний Задыкяна следует, что в его BMW сломалась коробка передач. 4 января 2008 года он обратился к Китуашвили, чтобы заявить об угоне и получить страховую компенсацию.
Защита Давидыча заявила о несостоятельности этих показаний, поскольку у него есть полноценное алиби: в загранпаспортах — его и его гражданской жены — есть штампы, свидетельствующие о том, что в конце декабря 2007 года пара вылетела в Сингапур, а вернулась обратно только 9 января.
Кроме того, защита располагает данными из отелей и чеками именно за этот период.
"Это абсолютное алиби, которое следователь не может опровергнуть. Но и учитывать это как алиби он не хочет, потому что в таком случае надо будет снимать обвинение", — говорит адвокат Андрей Ромашов
В самом обвинении (с учетом эпизодов по Задыкяну) указано: организованная группа стала действовать с декабря 2007 года, а следующие эпизоды датированы только летом 2008-го.
"Если учесть эти факты, обвинение просто рассыпается. Получается, организованная группа полгода не предпринимала никаких действий, но это абсурд", — уверен Ромашов.
Все проблемы у Давидыча начались сразу после того, как он решил разоблачать факты коррупции в столичном МВД. 22 февраля 2016 года Тверской районный суд Москвы вынес решение об аресте Эрика Китуашвили. Ему было предъявлено обвинение в хищении денежных средств одной из страховых компаний в особо крупном размере.
Комментарии