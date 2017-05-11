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641 приусадебный участок, в том числе 80 частных жилых домов, до сих пор остаются подтопленными в Алтайском крае по состоянию на вечер среды, 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В ликвидации подтопления принимают участие 250 человек и 67 единиц техники, в том числе от МЧС России 137 человек, 33 единицы техники.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае этой весной ожидают сложный паводок. По сообщению МЧС, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173. В зону возможного подтопления во время прохождения паводкоопасного периода попадает 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры.
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