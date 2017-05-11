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Более 640 участков остаются подтопленными в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Таковы данные по состоянию на вечер 10 мая

Фото: kursktv.ru

641 приусадебный участок, в том числе 80 частных жилых домов, до сих пор остаются подтопленными в Алтайском крае по состоянию на вечер среды, 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.   

В ликвидации подтопления принимают участие 250 человек и 67 единиц техники, в том числе от МЧС России 137 человек, 33 единицы техники. 

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае этой весной ожидают сложный паводок. По сообщению МЧС, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173.  В зону возможного подтопления  во время прохождения паводкоопасного периода попадает 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры. 

Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае – 2017
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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