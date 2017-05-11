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Суд вынес наказание в отношении 35-летнего жителя Бийска за покушение на дачу взятки сотруднику ФСБ, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, зимой этого года бийчанин решил помочь своему знакомому получить гражданство России. Возле административного здания в Центральном районе города Барнаула он предложил сотруднику ФСБ 70 тысяч рублей за решение вопроса. Однако сотрудник ФСБ отказался принять деньги бийчанина и сообщил о его действиях в правоохранительные органы.
Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей.
Комментарии
Ну ну, просто ФСБшник пришел в правоохранительные органы, написал заявление о том, что произошло, и как тогда доказали!?!? просто на слово поверили?!)))