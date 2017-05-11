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Дома в контуре ТЭЦ-3 в Барнауле останутся без горячей воды почти на месяц

, ИА "Амител"
Работы продлятся с 15 мая по 7 июня

Фото: pixabay.com

Специалисты Барнаульской тепломагистральной и теплосетевой компаний напоминают жителям Барнаула, что  в понедельник, 15 мая, они приступят к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей города на прочность и плотность по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 и последующим ремонтам на трубопроводах и теплоисточнике. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Горячая вода в домах барнаульцев появится только 7 июня.  В компании напоминают, что эта мера необходима  для качественной подготовки к следующей зиме.

Итак, под отключение горячей воды в Барнауле с 15 мая попадут потребители Индустриального района в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный, Урожайный и Спутник; Ленинского района в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии; Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2-я Северо-Западная-Северо-Западная. В центральной части города в этот период не будет горячей воды в домах на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

Без горячей воды почти месяц будет находиться 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.

В компании обращают внимание на то, что в это время нужно контролировать отключение системы отопления в своих домах, так как теплоноситель в тепловых сетях в этот период будет подаваться с повышенным давлением, а внутридомовые коммуникации не рассчитаны на такие нагрузки.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

11.05.2017 09:15
- гость -

Надо срочно отключить отопление, горячую воду, пока не установилась теплая погода.
Мэрия города нежно заботится о барнаульцах.

0  0
11.05.2017 09:16
- гость -

а в Москве отопление вновь подали, а воду отключать пока не будут. а на балтийской воды горячей нет, собаку мыть надо

0  0
11.05.2017 09:24
Пионер

а на балтийской воды горячей нет, собаку мыть надо

У попа была собака - он ее не мыл

0  0
11.05.2017 09:29
- гость -

У попа была собака - он ее не мыл.
Парковался как попало
Словно как дeбил

0  0
11.05.2017 09:38
- гость -

Словно как дeбил

Без "словно" и без "как", просто дeбил.

0  0
11.05.2017 09:39
- гость -

Сколько можно плакать, что отключили горячую воду...
Проложил во время ремонта провод для обогревателя.
Накопительный эффективнее на 15-25%... ну и пусть! Мне на 3 недели в год, за редким исключением 4-5 недель. Обошлось всё в 1,5к. Сейчас можно за 3,5-4к
Если конечно руки из (- руки у меня растут от куда надо! - от туда, от куда же и ноги!)
Сам не можешь проложить, готовь 2к электрику. И будет счастье!
Место !? Проточник занимает место крайний минимум, уж точно можно найти куда повесить.

0  0
11.05.2017 09:49
- гость -

А где новость про быдлопарковку толоконного лба около бассейна "Обь"?

0  0
11.05.2017 09:56
- гость -

11.05.2017 09:39
- гость -
Сколько можно плакать, что отключили горячую воду...
Проложил во время ремонта провод для обогревателя.
Накопительный эффективнее на 15-25%... ну и пусть! Мне на 3 недели в год, за редким исключением 4-5 недель. Обошлось всё в 1,5к. Сейчас можно за 3,5-4к
Если конечно руки из (- руки у меня растут от куда надо! - от туда, от куда же и ноги!)
Сам не можешь проложить, готовь 2к электрику. И будет счастье!
Место !? Проточник занимает место крайний минимум, уж точно можно найти куда повесить.


вот пока такие умельцы есть, так и будем жить "светлым будущим", ибо тебя ЖКХ имеет, а ты еще и подмахиваешь.

0  0
11.05.2017 10:00
- гость -

Кулибин блин недоделаный

0  0
11.05.2017 10:03
- гость -

ЖКХ и энергогенерирующая компания, а иногда и энергопоставщик..... Господи, да когда Вы умные поймете разницу. Почему выпутаете мягкое с теплым, зеленое с острым! Что не так?! Почему мозги не выдают под роспись??

0  0
11.05.2017 10:08
- гость -

Почему выпутаете мягкое с теплым, зеленое с острым! Что не так?!

а патамуШта ЕГЭ

0  0
11.05.2017 10:08
- гость -

А что бы не скулить, что ЖКХ Вас имеет, стройте свой котедж! И всегда есть тепло, но надо раскошелиться на таких Кулибиных, т.к. спроектировать и построить нормально. Начинай те плакать, что мало денег на строительство своего дома!

0  0
11.05.2017 10:12
- гость -

мала деняк на строительство своего дома: (

0  0
11.05.2017 10:17
- гость -

Возьми в ООО "Быстро... Отличные....", ну в общем, ООО "Рога и копыта" под маленький процент ( 1% ) кредит и можно строить ХАРОМЫ!

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