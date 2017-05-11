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МТС представила коробочное решение для управления сотрудниками

, ИА "Амител"
Экономия корпоративных клиентов при подключении комплекта «Бизнес под контролем» достигает 15%

Комплект "Бизнес под контролем" состоит из смартфона, специального тарифа и сервиса для управления разъездными сотрудниками и позволяет компаниям организовать работу отдела продаж, курьерской, сервисной или службы доставки. Менеджеры могут удаленно контролировать перемещение персонала, определять местоположение, назначать исполнителей поручений и контролировать статус выполнения задач, перераспределять трафик маршрутов.

В его основе – облачный сервис для управления персоналом "Мобильные сотрудники". Спрос бизнеса на эту услугу по итогам первого квартала 2017 года вырос почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С помощью web-интерфейса сервиса руководители компаний в режиме онлайн видят работу разъездных подразделений и получают отчетность, а сотрудники с помощью смартфона и мобильного приложения своевременно приступают к выполнению задач. Сам факт контроля за соблюдением трудовой дисциплины сокращает потерю рабочего времени.

В рамках комплекта клиентам предлагается на выбор два варианта смартфонов с большим экраном и поддержкой LTE по специальной цене: МТС Smart Surf2 или МТС Smart Turbo. Дополняет предложение тариф линейки "Умный бизнес" с включенными пакетами минут, SMS и интернета. Клиент может приобрести как полный комплект, так и комбинацию из услуги и тарифа или услуги и смартфона.

Ежемесячный платеж за мобильные сервисы для одного сотрудника составит 470 рублей с базовым тарифом в Алтайском крае. Экономия начинается уже при подключении одного комплекта. Такая покупка обойдется на 5% дешевле в сравнении со стоимостью при раздельном приобретении оборудования и услуг. Если обеспечить комплектом для удаленной работы от 6 до 10 сотрудников, скидка достигнет 10%, от 11 до 50 сотрудников – 15%. Подробные параметры предложения можно узнать на сайте МТС. Там же можно оставить заявку на подключение.

"На основе запросов клиентов мы создали предложение, которое решает основные вопросы при управлении разъездными сотрудниками – контроль, диспетчеризация, распределение заявок. Наши бизнес-клиенты получают комплекс самых востребованных товаров и услуг "в одной коробке", при этом плата за услуги включается в единый ежемесячный счет. Автоматизация работы курьерских и сервисных служб позволяет контролировать предприятие удаленно, из любой точки земли, и наши клиенты ценят это", – отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Предложение действительно до 30 июня 2017 года.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Татьяна Зубко
Пресс-служба "МТС Сибирь"
раб. (383) 214-10-24
email: tvzubko@mts.ru
ВК: http://vk.com/mts_sibir
http://www.nsk.mts.ru/

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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