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Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Вашингтоне 16 мая. Эту информацию подтвердили в Белом доме, пишет "Коммерсант".
В сообщении Белого дома сказано, что на встрече обсудят совместные усилия в борьбе с терроризмом. Между тем ранее лидер турецкого государства говорил, что хочет выразить недовольство решением Америки о поставке тяжелого вооружения сирийским курдам.
Как сообщалось ранее, глава американского государства Дональд Трамп санкционировал поставки вооружения курдам, входящим в коалицию "Силы демократической Сирии".
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