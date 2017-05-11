Автосалон "Тойота-центр" в Барнауле, расположенный на улице Павловский тракт, 160, выставлен на продажу за 400 миллионов рублей.
Как сообщает "Интерфакс-Сибирь", конкурсный управляющий ООО "СЛК-Моторс Барнаул" (входило в новосибирскую группу компаний "СЛК-Моторс") Ирина Курочка объявила аукцион по продаже имущества компании в столице Алтайского края.
Как говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, речь идет о продаже бывшего автосалона "Тойота-центр" на улице Павловский тракт, 160 в Барнауле. Его площадь превышает 7 тысяч квадратных метров, он расположен на земельном участке площадью порядка 11 тысяч квадратных метров.
Отметим, что все имущество находится в залоге у банка "ФК Открытие". Также в список реализуемого имущества вошел еще один участок в 2,6 тыс. кв. метров, заложенный "ФК Открытие", и товарно-материальные ценности (более 8 тыс. единиц).
Прием заявок на участие в аукционе откроется 13 мая и завершится 20 июня. На последний день приема предложений назначен и сам аукцион. Кроме того, автосалон "Тойота-центр" в конце 2016 года уже выставлялся на продажу, но торги были отменены по решению суда.
8 июня Арбитражный суд Алтайского края признал "СЛК-Моторс Барнаул" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
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