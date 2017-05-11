Фото: vladnews.ru
На сайте госзакупок появилось объявление о покупке самолета Ту-204-300 для Министерства внутренних дел России. Пассажирский самолет должен быть рассчитан на 55 мест. Ведомство планирует потратить на это приобретение 1,7 миллиарда рублей.
Этот самолет будут использовать в ведомстве для служебных поездок в системе государственной авиации России по странам ближнего и дальнего зарубежья. В салоне лайнера должны находиться специальные салоны для VIP-персон и переговоров.
Итоги аукциона подведут 13 июня. Самолет должен быть доставлен в войсковую часть 3553 в Щелково-10 (Московская область) до 1 декабря 2018 года.
Комментарии
это будет самый дорогой мусороплан в мире
Денег нет, но вы держитесь здесь! Всего доброго, хорошего настроения и здоровья!(с)
Самолёт летит,колёса стёрлися,мы не ждали вас,а вы припёрлися.
Я бы на месте путина не воровал.
Не знаю Леху Навального, ни его программу, но на выборах буду голосовать за любого, кроме партии жуликов и воров.