Фото: "Спорт-Экспресс"
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами барнаулец Сергей Шубенков принял участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла 9 мая в столице Алтайского края. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.
"В 41-м году моему деду 14 лет. Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушёл в партизанский отряд и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все "военные истории" из него приходилось буквально вытаскивать — молчал как партизан", — написал Шубенков на своей странице в сети.
Отметим, что 13 мая барнаульский легкоатлет после полутора лет дисквалификации возвращается в большой спорт. Организаторы этапа "Бриллиантовой лиги" в Шанхае подтвердили, что 13 мая одним из участников соревнований станет действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
Комментарии
поехали...
Под белым флагом наверное шёл? Так привычней уже, ради себя самого и своих достижений? Не заплевали?
"Спортсмен отметил, что во время акции молчал как партизан"
Амик, что написали-то?!
По тексту статьи дед Шубенкова молчал, как партизан, а не Сергей во время акции...
Уберите нелепый подзаголовок!
а смертин шёл в бессмертном полку?
Кащей бессмертный волк