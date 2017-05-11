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Сергей Шубенков рассказал, как прошел в "Бессмертном полку" в Барнауле

, ИА "Амител"
Сергей Шубенков принял участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла 9 мая в Барнауле

Фото: "Спорт-Экспресс"

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами барнаулец Сергей Шубенков принял участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла 9 мая в столице Алтайского края. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

"В 41-м году моему деду 14 лет. Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушёл в партизанский отряд и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все "военные истории" из него приходилось буквально вытаскивать — молчал как партизан", — написал Шубенков на своей странице в сети.

Отметим, что 13 мая барнаульский легкоатлет после полутора лет дисквалификации возвращается в большой спорт. Организаторы этапа "Бриллиантовой лиги" в Шанхае подтвердили, что 13 мая одним из участников соревнований станет действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

 

В 41 году моему деду 14 лет. Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушёл в партизанский отряд, и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все "военные истории" из него приходилось буквально вытаскивать — молчал, как партизан 😏. #бессмертныйполк. My grandfather Sergey was 14 in 1941. When the War started, his father was lost in action during first months and Sergey joined a guerilla squad. Only one year after he had been evacuated to Barnaul. He never told me much about those years — those were his toughest times

A post shared by Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) on

 

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Комментарии

11.05.2017 09:58
- гость -

поехали...

0  0
11.05.2017 10:01
317

Под белым флагом наверное шёл? Так привычней уже, ради себя самого и своих достижений? Не заплевали?

0  0
11.05.2017 10:02
- гость -

"Спортсмен отметил, что во время акции молчал как партизан"

Амик, что написали-то?!
По тексту статьи дед Шубенкова молчал, как партизан, а не Сергей во время акции...
Уберите нелепый подзаголовок!

0  0
11.05.2017 10:02
- гость -

а смертин шёл в бессмертном полку?

0  0
11.05.2017 10:10
- гость -

Кащей бессмертный волк

0  0
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